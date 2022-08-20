Взрывы также слышали в Харькове.

Ночью 20 августа во временно оккупированном россиянами Мелитополе Запорожской области прогремела серия мощных взрывов.

В сети опубликовали видео "прилетов", снятые очевидцами.

Местные коллаборанты заявили о работе ПВО в городе.

До этого мощные взрывы раздались в Харькове. Местные Telegram-каналы сообщили о массовом запуске ракет из российского Белгорода.

По состоянию на 02:00 практически по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Напомним, 19 августа, российские оккупанты обстреляли села Шевченковское в Запорожской области, тяжелое ранение получила 8-летняя девочка.

Вас также могут заинтересовать новости: