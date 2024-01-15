По словам Гетьмана, когда такое средство поражения подлетает максимально близко к самолету, то взрывается в воздухе.

14 января украинские военные сбили российский самолет-разведчик А-50 и поразили Ил-22. Характер повреждений последнего говорит о том, что его могли атаковать зенитной ракетой, говорит военный эксперт, ветеран российско-украинской войны и майор запаса НГУ Алексей Гетьман.

"Такие повреждения свидетельствуют лишь об одном, что это была атака зенитной ракетой. Зенитная ракета нашпиговывается разнообразными поражающими факторами: спицы, шарики металлические, кубики", – объяснил он в эфире "Громадського радіо".

По словам Гетьмана, когда зенитная ракета подлетает максимально близко к самолету, она взрывается в воздухе.

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"Взрывается направлено именно в сторону самолета. После взрыва зенитной ракеты делаются дыры и самолет разрушается", – добавил эксперт.

Поражение самолета Ил-22: что известно

Вечером 14 января украинские военные поразили российский самолет Ил-22. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов отметил, что этот борт смог совершить аварийную посадку в Анапе.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, комментируя повреждения этого самолета, заметил, что восстановлению он не подлежит. При этом он добавил, что если Ил-22 горел, то среди экипажа могут быть раненные.

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