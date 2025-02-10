Существует угроза применения БПЛА в ряде областей.

Этой ночью в Сумах российский дрон-камикадзе типа "шахед" попал в автомобильную стоянку возле многоэтажных домов.

Как сообщает в своем Telegram-канале и.о. городского головы Артем Кобзарь, в результате "прилета" в домах выбиты окна, повреждено очень много автомобилей. На месте происшествия работают спасатели, полицейские и медики "скорой".

Согласно последней информации Командования Воздушных сил ВСУ, ударные дроны оккупантов фиксируют на Херсонщине, Николаевщине, Кировоградщине, Днепропетровщине, Харьковщине, Сумщине и Черниговщине. Несколько БПЛА заходили в воздушное пространство Беларуси. Также впоследствии добавилась угроза применения дронов для Одесской области.

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Обновлено в 01:50: Дроны на Киевщине и в районе столицы, на Черниговщине, Харьковщине, Полтавщине, Житомирщине и Хмельнитчине.

Обновлено в 01:40: В Соломенском районе Киева, предварительно из-за падения обломков БПЛА, горит одноэтажное нежилое здание. Также возникло возгорание на территории рядом, сообщает мэр города Виталий Кличко.

В Святошинском районе также пожар, однако экстренные службы говорят, что он не связан с российской атакой на город. На данный момент пострадавших нет.

Обновлено в 01:05: "Шахеды" фиксируют на Житомирщине (юго-западный курс) и юге Винницкой области (курсом на запад).

Обновлено в 00:40: БПЛА заметили на Николаевщине, Кировоградщине, Полтавщине, Сумщине, Черниговщине, Одесщине и Киевщине.

Обновлено в 00:05: В Полтаве слышали взрыв, сообщает Суспільне.

Российские удары по Украине

Напомним, минувшей ночью оккупанты атаковали страну 151-м ударным дроном типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов. 70 из них сбила ПВО, еще 74 имитатора были локально потеряны.

Вследствие этой атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Житомирщина и Волынь.

Ранее сообщалось, что новая модификация дрона-камикадзе "Shahed" имеет увеличенную боевую часть и содержит шрапнель.

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