До сих пор основным вооружением "Шахедов" был фугасный заряд, хотя россияне также экспериментировали с другими типами боевой части.

Россия действительно начала использовать новую модификацию "Шахедов", приспособленную для причинения как можно большего вреда гражданскому населению. Это подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, в новой версии этого дрона-камикадзе используется увеличенная боевая часть весом 90 кг.

Справка УНИАН. В оригинальном иранском Shahed-136 масса боевой части составляла 40-50 кг.

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По словам Ермака, кроме того отныне россияне начиняют боевую часть "Шахедов" металлическими элементами, то есть шрапнелью. Глава ОП считает, что это нужно, чтобы увеличить количество жертв среди гражданских.

"Преступники и террористы должны получить ответ за это и они его получат", - подчеркнул Андрей Ермак.

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Как писал УНИАН, новейшая российская ракета "Сармат" продолжает терпеть неудачи. По словам экспертов, одна из причин заключается в том, что ранее советские и российские ракеты использовали двигатели, разработанные и изготовленные на предприятиях в Украине. Но начав агрессию против Украины, Россия потеряла доступ к этим двигателям.

Также мы рассказывали, что РФ досрочно списала атомные подводные лодки "Тайфун". Эти субмарины были предназначены для запуска массивных стратегических ракет, но на практике оказались крайне неудачными.

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