Главнокомандующий подчеркнул, что в ситуации, когда лучше сохранить людей, будет приниматься именно такое решение.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал не зацикливаться и не делать "шоу скорби" из-за потери контроля над отдельными населенными пунктами, которые оставили силы обороны из-за военной целесообразности. Об этом он сказал на брифинге.

"Относительно боевых действий возле Бахмута и Авдеевки не нужно достаточно сильно на этом зацикливаться и делать какие-то шоу, шоу скорби вокруг какого-то населенного пункта... Ведение боевых действий подчиняется своим законам, которые действуют в независимости от того, нравится это командирам, политикам, журналистам, или нет. Они действуют. И когда противник наносит огневое поражение с использованием большого количества снарядов - эти снаряды приносят свой результат: они разбивают здания, они убивают солодат...", - подчеркнул Залужный.

По его словам, у противника на сегодняшний день есть возможность концентрировать свои силы, в том числе и артиллерию, и авивционные средства на том или ином направлении.

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"И они могут сделать так, что через 2-3 месяца от города будет то, что случилось с Бахмутом – того города уже нет. Нам дорог каждый клочок нашей земли. И будь-то Бахмут, будь-то Авдеевка мы будем оборонять настолько, на сколько у нас хватит сил для того, чтобы это делать. Если же сил будет недостаточно, будем видеть, что лучше сохранить людей, то, конечно, мы такое решение примем и сохраним людей. А потом отвоюем это. То есть все будет зависеть от ситуации", - сказал он, комментируя борсткие бои на востоке.

Война в Украине - ситуация на фронте

26 декабря Залужный прокомментировал ситуацию с обороной Марьинки. По его словам, украинские войска находятся в северной части Марьинки и подготовили оборонительный рубеж вне города.

Он подчеркнул, что этого населенного пункта "уже не существует". Главнокомандующий напомнил, что Марьинка держалась почти два года, а методика российских войск по захвату этого города такая же как была в Бахмуте. То есть происходило уничтожение улицы за улицей, квартала за кварталом. Нашим защитникам приходится вести оборону из развалин домов, "закапываться".

"И то, что мы сейчас отошли на окраину Марьинки, а в некоторых местах уже оборудовали позиции вне Марьинки, мне кажется, - в этом нет ничего такого, что может вызвать общественный резонанс. Война. К сожалению, она такая", - сказал Залужный.

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