Открытое противостояние РФ с Украиной может закончиться для Путина плохо, прогнозирует Калиновский.

Единственное, что может остановить президента РФ Владимира Путина в случае полномасштабной агрессии в Украине - это наличие у ВСУ новейшего и самого точного вооружения.

Такое мнение высказал белорусский журналист Валерий Калиновский, пишет "Апостроф".

"Путин собрал у украинских границ и в аннексированном Крыму огромную военную силу. Украинцам не остается ничего другого, как защищать свою землю от захватчиков. Для Путина это уже не будет "легкой прогулкой", как это было в 2014 году в Крыму, потому что Украина уже может нанести значительный удар по российским войскам", - рассказал Калиновский.

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По словам журналиста, в случае открытого вооруженного противостояния России и Украины это может стать очень кровавым конфликтом и закончиться для Путина плохо.

"У Путина нет такого отношения к собственным людям, как, к примеру, в странах Запада и его не пугает бесконечный поток гробов к России из Украины. Слезы матерей погибших на Донбассе псковских десантников на него никак не повлияли, он продолжает свою агрессивную линию поведения, а его контингент на Донбассе все эти годы продолжает воевать. ...Остановить Путина в Украине может крепкое оружие, сила, обученная армия, мощное современное вооружение - "Джавелины", пушки, беспилотники, которые способны уничтожить устаревшее российское вооружение советских времен. Вот это единственная защита", - резюмировал он.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Юрий Годован