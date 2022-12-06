В Запорожской области уничтожили до 20 единиц военной техники россиян, около 70 оккупантов получили ранения.

Силы обороны Украины за сутки поразили пункт управления, два района сосредоточения личного состава и склад боеприпасов противника.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления, два района сосредоточения личного состава и склад боеприпасов противника", – отмечается в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Также авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

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Генштаб отмечает, что противник несет потери, в частности, 4 декабря в Запорожской области в результате огневого поражения было уничтожено до 20 единиц военной техники противника различного типа, около 70 оккупантов получили ранения.

В сообщении сказано, что на Купянском направлении противник ведет оборонительные действия на захваченных рубежах, совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии ряда населенных пунктов Харьковской, Луганской и Донецкой областей

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков и артиллерии различных типов подверглись более 20 населенных пунктов.

В Генштабе отмечают, что на Новопавловском направлении враг ведет оборону и совершил артиллерийские и минометные обстрелы районов населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении противник пытается улучшить тактическое положение и совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии районов более 10 населенных пунктов

"На Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия, проводит усиление группировки войск. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, граничащих с линией соприкосновения, в частности Осокоровка, Золотая Балка, Дудчаны, Белогрудово Херсонской области и города Херсон", - сказано в сообщении.

Потери России в Украине

По информации Генштаба ВСУ, общие боевые потери армии России в Украине с 24 февраля составляют примерно 92,2 тысячи человек личного состава.

Также Россия потеряла: танков – 2929 единиц; боевых бронированных машин – 5905, артиллерийских систем – 1915, РСЗО – 395, средства ПВО – 211, самолет – 281, вертолетов – 264.