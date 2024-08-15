Защитники Украины уничтожили грузовик противника.

Потери России в Курской области возросли - противники попали в засаду украинских воинов и понесли потери.

Удачную засаду устроили воины 8 полка Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, говорится в Telegram-канале ССО. "Курщина. Десяток уничтоженных россиян за одну операцию - результаты удачной засады...", - отмечается в сообщении.

В Силах спецопераций добавили, что украинские воины ликвидировали грузовик оккупантов, который был заполнен живой силой. Часть противников, которые были в машине, пыталась спрятаться в посадке, но их тоже ликвидировали наши воины.

"Для выполнения задания нашим воинам понадобилось несколько минут. После чего группа продолжила боевую работу на других участках", - поделились в ВСУ.

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Наступление украинцев в Курской области РФ стартовало в начале августа. По состоянию на 15 число уже освобождено 1 тыс. 150 квадратных километров российской территории и 82 населенных пункта. Сообщалось, что в плен попало много оккупантов, и есть ликвидированные противники. В частности, стало известно, что много российских военных были "минусованы" в результате удара по колонне техники возле города Рыльск.

По мнению экс-премьера Швеции, сопредседателя Европейского совета по международным отношениям Карла Бильдта, операция наших воинов в России кардинально изменила ход войны на политической арене.

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