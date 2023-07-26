Защитники Украины на Донбассе штурмовали "зеленку".

Украинские воины на Бахмутском направлении заняли новые позиции, вытеснили российских захватчиков и завоевали трофеи.

В частности, затрофеен пулемет крупного калибра Дегтярева-Шпагина (его называют "дашка"). О новых успехах сообщила 3-я отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины на своем канале в Telegram.

"Враг наводил артиллерию по лесополосе, но это не помешало бойцам штурмовать "зеленку", вытеснить оккупантов и заполучить трофеи, среди которых пулемет ДШК. Работает 3-я рота... 1 - го штурмового батальона бригады", - отмечается в сообщении.

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На Бахмутском направлении уже длительное время идут ожесточенные боевые действия, ВСУ двигаются вперед и освободили от россиян уже немало нашей земли.

Командующий Сухопутных войск армии Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что сейчас созданы все условия для возвращения города Бахмут Донецкой области под контроль нашей власти. По его словам, враг наполовину окружен.

Стоит отметить, что за время полномасштабной войны против Украины Россия понесла колоссальные потери. Потери россиян на сегодня, 26 июля, 2023 года составляют примерно 243 680 захватчиков. Кроме того, противник потерял много вооружения, в том числе 4 тыс. 727 артиллерийских систем.

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