Противники используют переоборудованные гражданские лодки, отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

На юге Украины наши защитники за минувшие сутки уничтожили еще три лодки российских захватчиков.

Оккупанты маневрируют в устье Днепра, пытаясь подвести боеприпасы и на постах заменить личный состав, рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы каждый раз их отслеживаем и уничтожаем, находя и пункты их базирования. За минувшие сутки уничтожили еще три лодки. А что касается уверенности россиян, то думаю, что к ним уже дошло, что пора уматывать", - отметили в Силах обороны.

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Гуменюк добавила, что противники используют гражданские лодки, которые были переоборудованы.

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Утром 20 августа Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что наши бойцы продолжают контрнаступать на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Россияне несут серьезные потери. 19 августа Наталья Гуменюк рассказала, что в Херсонской области 18 числа ликвидировано сразу 10 лодок захватчиков. Стоит отметить, что в этом регионе продолжается борьба за контроль над островами в устье Днепра.

Вот какие общие потери врага на 19 августа 2023 года - уничтожено 18 российских кораблей/катеров, кроме того РФ потеряла 257 010 своих прихвостней.

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