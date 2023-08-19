Кроме заброса диверсионных групп, враг использует лодки для попыток ротации личного состава и подвоза боеприпасов на островах.

В Херсонской области, где продолжается постоянная борьба за контроль над островами в устье Днепра, вчера удалось уничтожить сразу 10 вражеских лодок. Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"За минувшие сутки уничтожено аж 10 вражеских лодок. Это попытка маневрировать между островами. Опять же, они все фактически - гражданские, переоборудованные под диверсионно-разведывательные группы", - рассказала Гуменюк.

Пресс-секретарь добавила, что 40 оккупантов "пошли по курсу русского военного корабля". Также уничтожена была одна крупнокалиберная пушка и пять единиц бронированной техники.

Видео дня

В отношении лодок Гуменюк уточнила, что эти переоборудованные гражданские лодки оккупанты используют, кроме маневрирования ДРГ между островами, также для попыток ротации личного состава, подвоза боеприпасов и разведки направления действий Сил обороны Украины.

"В течение дня они несколько раз пытались осуществить такие маневры. Каждый раз наша работа была очень меткой", - отметила она.

В то же время на вопрос, такое количество уничтоженных лодок – это привычная статистика или же это считается высокой цифрой, Гуменюк отметила, что это "упрямая настойчивость", с которой враг продолжает присылать все новые и новые ДРГ вместо тех, которые не вернулись.

"То есть, не веря в нашу меткость, они все же в ней убедились. В конце концов, результат 10:0 в нашу пользу", - сказала пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, накануне Силы обороны юга показали, как украинские военные уничтожили лодки из ДРГ, которые пытались высадиться на правобережье. На соответствующем видео запечатлено, как лодка быстро приближается к берегу, но в этот момент происходит взрыв.

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