Поражена, в частности, радиолокационная станция 55Ж6 "Небо", поделились в ГУР.

Потери РФ во время полномасштабной войны возросли. Вблизи населенного пункта Дмитриев Курской области РФ была обнаружена радиотехническая позиция врага и поражена дорогостоящая техника противника.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Отмечается, что 18 ноября уничтожены две российские радиолокационные станции. "Поражению подверглись две дорогостоящие российские радиолокационные станции - РЛС 55Ж6 "Небо" и, вероятно, "Гамма-С1Э", - сказано в сообщении.

ГУР Минобороны показала видео уничтожения российских РЛС и отмечает, что общие потери противника уточняются.

Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев отмечал, что последние атаки беспилотных летательных аппаратов на российские регионы и оккупированный Крым демонстрируют способность Украины ответить на террор.

Комментируя удары по Москве и тыловым районам Российской Федерации, в том числе по Брянской области, он отметил, что украинская сторона продемонстрировала российским оккупантам, что в случае нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры украинская сторона оставляет за собой право на соответствующие акты. Но, в отличие от российских оккупантов, в центре внимания украинских войск, или неизвестных беспилотников, будут исключительно законные цели на территории РФ.

Снегирев напомнил об успешной атаке по пороховому заводу в Тамбове и "приземлении" дрона на предприятии, которые выпускает ракеты "Калибр" в подмосковном городе Коломна.

Справка УНИАН. РЛС "Небо" - это семейство российских радиолокационных станций метрового диапазона волн, которое выпускалось в версиях для войск противовоздушной обороны и для сухопутных войск. В апреле 2023 стало известно об уничтожении РЛС "Небо-СВУ". РЛС "Гамма-С1Э" используется для обнаружения воздушных целей.

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