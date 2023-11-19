В частности, уничтожен вражеский капитан, поделились в украинской армии.

Во время полномасштабной войны против украинцев Россия потеряла еще одного старшего офицера - подполковника.

"Минусован" подполковник-"полицай" Сергей Башкинов, поделился в Telegram-канале офицер Вооруженных сил Украины с позывным "Штирлиц" (Анатолий Штефан). По его данным, также успешно "демобилизованы" младшие офицеры противника - лейтенант Владислав Макаров и капитан Андрей Жилкин.

Защитник Украины не уточнил, когда и при каких обстоятельствах РФ лишилась офицеров.

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По сведениям Генштаба ВСУ, опубликованным утром 19 ноября, наши воины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, и россияне несут потери.

Противник уже потерял много живой силы в ходе полномасштабной войны против украинского государства, которую начал рано утром 2 февраля 2022 года. Общие потери РФ на 19 ноября 2023 года составляют приблизительно 318 570 человек. Кроме того, ликвидировано много техники РФ, в том числе 5 435 танков.

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