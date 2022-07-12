Он раскритиковал практику отправки на фронт как штраф за нарушение.

Экс-советник главы МВД и руководителя Офиса президента Виктор Андрусив заявил, что сейчас в Украине достаточное количество мобилизованных. Однако мобилизация постоянно продолжается. По его словам, это позволяет постепенно пополнять линию фронта.

Об этом он рассказал в интервью для проекта "Розмова про важливе" на YouTube-канале ТСН.

"Когда мы мобилизуем, то мы этих мобилизованных солдат должны одеть, обучать, кормить. Поэтому мобилизация происходит исключительно от потребности к фронту. То есть, если мы понесли потери, или нам нужно вывести на восстановление солдат, которые там уже четыре месяца где-то на передовой находились, вот тогда происходит мобилизация. То есть она продолжается постоянно. Но я имею в виду, что цель – пополнять сейчас линию фронта, а не просто намобилизовать очень много людей и просто ждать, когда их вести в бой", – объяснил Андрусив.

По его словам, главная проблема не в недостатке мобилизированный солдат, а в количестве оружия и техники.

"У нас всегда была проблема как раз в технике и в артиллерии. Потому что солдат надо перевозить, солдаты должны иметь, чем воевать. Как мы видим, это – не автомат, с которым у нас нет проблем. Поэтому по состоянию на сегодняшний день процесс мобилизации, который происходит, вполне удовлетворительный", – рассказал экс-советник руководителя ОП.

Андрусив также раскритиковал практику мобилизации как штрафа за какие-то нарушения.

"Здесь уже вопрос качества мобилизации. Это меня и многих людей с фронта возмущает. Эта практика, по моему мнению, позорна – отправлять на фронт как штраф. То есть такое формирование каких-то штрафбатов или что? Все это во многом пренебрежение к нашей войне", – подытожил он.

Напомним, ранее правозащитница пояснила, означает ли получение повестки из военкомата немедленную мобилизацию.

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