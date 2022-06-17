Тем временем, международная помощь покрывает 10-15% потребностей украинской армии.

В Минобороны впервые сообщили потери ВСУ в технике за полномасштабного вторжения России в Украину.

Данные сообщил замминистра обороны Владимир Карпенко в интервью National Defence.

"На сегодняшний день мы имеем примерно 30-40, а иногда и до 50 процентов потерь техники в результате активных боев. Таким образом, мы потеряли примерно 50 процентов. Потеряно около 1300 БМП, 400 танков, 700 артсистем", - сообщил Карпенко.

По его словам, международная помощь покрывает 10-15% потребностей украинской армии.

"Я не буду называть точное количество, которое нам нужно. Это информация для внутреннего пользования. Я просто вам скажу, я думаю, что для удовлетворения этих потребностей мы должны задействовать весь военно-промышленный комплекс всего мира. Мы получили большое количество систем вооружения, но, к сожалению, при таком массово расходуемом ресурсе он покрывает только 10–15 процентов наших потребностей. Нужна артиллерия, нужны артиллерийские выстрелы, БМП, боевые машины, танки. Нам очень нужны системы ПВО и реактивная система залпового огня. А также системы высокоточного оружия, потому что мы считаем, что именно системы высокоточного оружия дадут нам преимущество над врагом, преимущество в этой войне", - отметил он.

Напомним, также в Минобороны рассказали об особенностях новой тактики оккупантов.

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