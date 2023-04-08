Противник потерял сегодня дрон Supercam, отметили в воздушном командовании "Юг".

Украинские защитники сегодня, 8 апреля, сбили российский разведывательный беспилотник в Николаевской области.

Об этом сообщило воздушное командование "Юг" в Facebook. "8 апреля 2023 года, около 13.00, в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожен российский разведывательный беспилотник Supercam",- говорится в сообщении.

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Потери РФ в Украине - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали 570 российских оккупантов.

За период полномасштабного вторжения РФ в Украину уничтожено 533 реактивных системы залпового огня, 292 вражеских вертолета, 911 крылатых ракет, 18 кораблей, 304 единицы специальной техники и 2 298 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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