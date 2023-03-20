Эти дроны предназначены для аэрофотосъемки.

В Николаевской области сбиты два российских беспилотника "Supercam S350".

Об этом сообщает служба связей с общественностью Воздушного командования "Юг".

"Российские оккупационные войска продолжают проводить воздушную разведку юга Украины с применением беспилотных летательных аппаратов. Так, сегодня с 16: 00 по 16: 30 в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены два российских разведывательных беспилотника "Supercam S350", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, эти беспилотники предназначены для аэрофотосъемки с целью создания высокодетальных цифровых карт, а также проведения дистанционного воздушного мониторинга местности и объектов.

Война в Украине: новости с фронта

Российские оккупанты продолжают попытки наступления на Донбассе, но ВСУ наносят противнику колоссальные потери. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 700 российских захватчиков. Кроме того, Силы обороны Украины поразили четыре российских ЗРК и нанесли ряд ударов по местам сосредоточения личного состава России.

По данным Генштаба, в эти сутки российские оккупанты нанесли ряд ракетных и 13 авиационных ударов по территории Украины, также применили реактивные системы залпового огня.

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