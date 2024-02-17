ВВоздушных силах отметили, что самолеты Су-34 и Су-35 в течение последних дней забросали управляемыми авиабомбами, в частности Авдеевский плацдарм и другие направления.

Представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат не исключает, что пилоты трех сбитых российских самолетов могли катапультироваться. Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о сбитии сегодня трех самолетов российских оккупантов.

"Это очень красивый знак. Не впервые происходит падение самолетов этого типа: и Су-34, и Су-35. Какие именно обстоятельства, детали - разумеется, мы не будем проговаривать. Но это то, что нужно. Это то, что усилит позиции, в том числе и наших наземных, сухопутных войск", - отметил спикер.

Игнат добавил, что самолеты Су-34 и Су-35 в течение последних дней забрасывали управляемыми авиабомбами, в частности Авдеевский плацдарм и другие направления.

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"Мы об управляемых авиабомбах с вами говорим уже более полугода. Противник сначала использовал их одиночно на Херсонском направлении, Бериславский район. там они испытывали эти управляемые авиабомбы, которые могут планировать около 70 километров, - такова дистанция их применения. Сейчас они выходят на те показатели, что могут и до сотни за сутки выпускать по позициям наших войск", - сказал он.

Представитель добавил, что "летят они на глубину 20-25 километров, потому что ближе самолеты не подлетают".

"А когда провоцируют, подлетают, то получают вот такие результаты, как сегодня есть", - заметил Игнат и предположил, что теперь россияне побоятся подлетать поближе.

Он также подчеркнул, что бороться с КАБами можно только таким образом - уничтожая их носители.

"Уничтожать российскую авиацию, не давать ей возможности приближаться к нашим границам помогут дальнобойные системы противовоздушной обороны, которые у нас уже есть, помогут самолеты F-16 с дальнобойными ракетами, которые смогут отгонять российскую авиацию подальше", - сказал спикер ВС ВСУ.

Игнат также рассказал, что по данным разведки, при поражении самолетов было видно, что летели парашюты.

"Выжили ли пилоты, - тоже, пожалуй, узнаем. Даже из их пабликов, я думаю, что будет это скоро известно", - добавил он.

На уточнение, пока не понятно, какова судьба российских пилотов, представитель сказал: "Пока не понятно. Было видно, что сработали катапульты на этих самолетах. Возможно, не на всех. Будем подробнее отслеживать, какова судьба рашистов, которые попытались катапультироваться".

Как сообщал УНИАН, ранее командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что утром сегодня, 17 февраля, украинские защитники сбили сразу три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35. Олещук добавил, что хорошие новости пришли с восточного направления фронта.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что украинские воины сбили российские самолеты во время вражеских ударов управляемыми авиабомбами по позициям украинских войск.

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