Украинцев предупреждают, что угроза ракетных ударов с территории России, Черного моря и временно оккупированного Крыма остается высокой.

В субботу, 7 мая, в небе над Николаевской областью подразделение зенитных ракетных войск воздушного командования "Юг" сбило российскую крылатую ракету.

Об этом сообщила Служба связей с общественностью воздушного командования "Юг" в Fасebook.

Отмечается, что ракета была выпущена из российского стратегического бомбардировщика.

"Угроза ракетных ударов с территории России, Черного моря и временно оккупированного Крыма остается высокой. Соблюдайте нормы безопасности, не пренебрегайте предупреждениями о воздушной тревоге, не поддавайтесь панике, не мешайте Вооруженным силам и Силам обороны выполнять свои задачи", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 25,1 тысячи оккупантов.

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