В субботу, 7 мая, в небе над Николаевской областью подразделение зенитных ракетных войск воздушного командования "Юг" сбило российскую крылатую ракету.
Об этом сообщила Служба связей с общественностью воздушного командования "Юг" в Fасebook.
Отмечается, что ракета была выпущена из российского стратегического бомбардировщика.
"Угроза ракетных ударов с территории России, Черного моря и временно оккупированного Крыма остается высокой. Соблюдайте нормы безопасности, не пренебрегайте предупреждениями о воздушной тревоге, не поддавайтесь панике, не мешайте Вооруженным силам и Силам обороны выполнять свои задачи", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 25,1 тысячи оккупантов.