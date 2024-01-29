Ресторан "Цирская охота" перешел в руки россиян, но впоследствии ВСУ вытеснили захватчиков.

Российские оккупанты недавно заявили о продвижение в районе Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 28 января.

Как сообщает ISW, вчерашнее видео с геолокацией показывает, что захватчики продвинулись к северу от Степного (к северо-западу от Авдеевки) и к юго-востоку от Первомайского (к юго-западу от Авдеевки).

В целом бои продолжались:

Видео дня

северо-западнее Авдеевки в районе Очеретино, Новобахмутовки и Степного;

у самой Авдеевки;

западнее Авдеевки в районе Тоненького;

юго-западнее Авдеевки в районе Северного, Первомайского и Невельского.

По словам российских милблогеров, оккупанты расширили зону своего контроля возле ресторана "Царская охота" на южной окраине Авдеевки. Один из них утверждал, якобы российские войска полностью контролируют ресторан.

В то же время военный ВСУ, который служит на Авдеевском направлении, отмечает, что украинские войска вытеснили захватчиков из ресторана. Он также рассказал, что нападающие постоянно меняют свою тактику на этом направлении.

Бои за Авдеевку - последние новости

Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что в районе Авдеевки Донецкой области ощущается нехватка снарядов, и держаться без артиллерии очень трудно. Из-за этого там фиксируется опасное продвижение со стороны российских оккупационных войск.

В битве за Авдеевку снова наступила фаза очень интенсивных боев, в которых Силам обороны удается наносить агрессору потери в соотношении 10 к 1. однако Россия стянула под Авдеевку десятки тысяч резервов.

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