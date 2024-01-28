Враг потерял 9 танков, 19 ББМ, 12 артсистем и десятки другой техники.

За прошедшие сутки, 27 января, Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 740 российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб, общие потери России в войне сейчас составляют 382 110 человек.

Силы обороны с начала полномасштабного вторжения уничтожили много вражеской техники:

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танков ‒ 6280 (+9);

боевых бронированных машин ‒ 11671 (+19);

артиллерийских систем – 9097 (+12);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7041 (+4),

автомобильной техники и автоцистерн - 12103 (+31);

специальной техники - 1436 (+3).

В то же время не изменилось количество уничтоженных РСЗО (972), средств ПВО (660), самолетов (331) и вертолетов (324), крылатых ракет (1845), кораблей (23) и подводных лодок (1).

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, вчера на фронте произошло 79 боевых столкновений.

Авиация Вооруженных сил Украины нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупационных войск.

Подразделения ракетных войск поразили 1 артиллерийское средство и два склада боеприпасов.

По данным разведки Британии, в течение последних недель захватчики продолжают наступательные действия, однако полученные достижения не имеют стратегического значения. В то же время ВСУ сосредоточились на активной обороне.

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