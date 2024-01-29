Украинские защитники сбили все вражеские БПЛА.

В ночь на 29 января российская оккупанты атаковали территорию Украины 8-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131".

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, дроны запускали из района Приморско-Ахтарск – РФ. Кроме того, враг атаковал одной ракетой "Искандер-М" из района Воронежской области и тремя ЗКР С-300 по Донецкой области с временно оккупированной территории области.

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено восемь вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ровенской областей", - отметили в ведомстве.

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По словам военных, для защиты украинцев привлекли зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Война в Украине - атаки дронов

Военный эксперт Александр Коваленко заявил, что Россия получит до 800 ударных БПЛА в месяц. Итак, за один день оккупанты могут запустить по Украине примерно 30 дронов.

Foreign Affairs написал, что война превращается в поединок беспилотников, и Украина в нем проигрывает.

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