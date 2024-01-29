Горячее всего было на Марьинском и Авдеевском направлениях.

За прошедшие сутки, 29 января, на фронте между Вооруженными силами Украины и оккупационными войсками РФ произошло 74 боевых столкновения.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Купянском направлении враг совершил 4 безуспешные атаки вблизи Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны отразили 6 атак в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой области. В то же время на Бахмутском направлении россияне совершили 4 атаки возле Богдановки и Ивановского Донецкой области, но успеха не имели.

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"На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 вражескую атаку возле Очеретино, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 5 атак вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области", - сообщают в ведомстве.

На Марьинском направлении бои велись неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где ВСУ отбили 22 атаки. Еще одну попытку штурма сдержали севернее Приютного на Запорожском направлении.

Продолжаются бои и на Херсонском направлении. Силы обороны пытаются расширить свой плацдарм, тогда как оккупанты хотят выбить наши подразделения с позиций. Наши воины отбили 8 атак противника.

Война в Украине - последние новости

Полномасштабная война в Украине против россиян продолжается, и на фронте в нашем государстве есть очень серьезные проблемы.

Одна из проблем-недостаточное количество людей в рядах наших защитников, а вторая - острый снарядный голод, поделился мнением бывший командир роты батальона "Айдар", ветеран войны украинцев против РФ Евгений Дикий.

В ВСУ рассказали, что российские оккупанты продолжают наступать на востоке Украины, но стратегических успехов не имеют. Враги также наращивают производство дронов с искусственным интеллектом и средствами ночного видения.

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