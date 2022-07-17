В нашей стране уничтожены два старших лейтенанта оккупационных войск, поделился офицер ВСУ.

В Украине уничтожен командир взвода снайперов армии Российской Федерации - Иван Дьяков.

Ликвидированный оккупант имел звание старший лейтенант, поделился офицер украинской армии Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") на своем канале в Telegram.

"…Дьяков Иван сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - сообщил он.

По его данным, также в нашей стране был ликвидирован старлей Артем Лапин.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Москва назвала действия своих сил на украинской земле "спецоперацией" для "демилитаризации" и "денацификации" украинского государства.

Враги атаковали военные и гражданские объекты, только в одном Мариуполе Донецкой области погибли более 20 тысяч человек.

Защитники Украины давали достойный отпор противнику. По сведениям Генштаба ВСУ, по состоянию на 17 июля на нашей земле ликвидировали около 38 300 врагов.

Вас также могут заинтересовать новости: