Вражеские самолеты сбиты с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

Украинские воины-десантники сбили два российских штурмовика Су-25 "Грач".

Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Сегодня, 7 сентября, в одном из районов выполнения задач подразделениями противовоздушной обороны 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады и 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ были успешно сбиты два российских штурмовика Су-25 "Грач", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, бронированные самолеты оккупантов были сбиты с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

Напомним, 24 февраля рано утром российские оккупационные войска вторглись в Украину.

Вооруженные силы Украины дают достойный отпор противнику. По состоянию на 7 сентября на нашей земле уничтожили около 50 610 противников и, в частности, 237 вражеских самолетов.

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