Силы обороны Украины за все время полномасштабной войны уже уничтожили более 205 тысяч российских захватчиков.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook. В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 25 мая 2023 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 205 тыс. 260 (+500) человек ликвидировано;
- танков - 3795 (+3) единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 7432 (+8);
- артиллерийских систем – 3359 (+20);
- РСЗО – 570;
- средства ПВО ‒ 327;
- самолетов – 309;
- вертолетов – 296;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2907 (+36);
- крылатые ракеты ‒ 1015;
- корабли/катера - 18;
- автомобильной техники и автоцистерн - 6148 (+2);
- специальная техника - 444 (+4).
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За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
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