За минувшие сутки ликвидировано еще 500 захватчиков.

Силы обороны Украины за все время полномасштабной войны уже уничтожили более 205 тысяч российских захватчиков.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook. В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 25 мая 2023 года ориентировочно составили:

личного состава - около 205 тыс. 260 (+500) человек ликвидировано;

танков - 3795 (+3) единиц;

боевых бронированных машин ‒ 7432 (+8);

артиллерийских систем – 3359 (+20);

РСЗО – 570;

средства ПВО ‒ 327;

самолетов – 309;

вертолетов – 296;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2907 (+36);

крылатые ракеты ‒ 1015;

корабли/катера - 18;

автомобильной техники и автоцистерн - 6148 (+2);

специальная техника - 444 (+4).

Война в Украине - последние новости

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Видео дня

Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин признал, что российская армия несет огромные потери в Украине - значительно больше, чем в Афганистане. По его словам, в Бахмуте Россия положила 20 тысяч военных.

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