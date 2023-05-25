Россия продолжает терять личный состав войск / фото ua.depositphotos.com

Силы обороны Украины за все время полномасштабной войны уже уничтожили более 205 тысяч российских захватчиков

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook. В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 25 мая 2023 года ориентировочно составили: 

  • личного состава - около 205 тыс. 260 (+500) человек ликвидировано;
  • танков - 3795 (+3) единиц;
  • боевых бронированных машин ‒ 7432 (+8);
  • артиллерийских систем – 3359 (+20);
  • РСЗО – 570;
  • средства ПВО ‒ 327;
  • самолетов – 309;
  • вертолетов – 296;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2907 (+36); 
  • крылатые ракеты ‒ 1015;
  • корабли/катера - 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6148 (+2); 
  • специальная техника - 444 (+4). 
Россия продолжает нести потери / инфографика УНИАН

Война в Украине - последние новости

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. 

Видео дня

Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин признал, что российская армия несет огромные потери в Украине - значительно больше, чем в Афганистане. По его словам, в Бахмуте Россия положила 20 тысяч военных.

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