Тем временем оккупационные администрации активно "национализируют" фермерские угодья, которые временно покинули владельцы.

В России придумали новый способ пополнить личный состав. Россиянам обещают земельные участки в Украине, чтобы они активнее вступали в ряды Вооруженных сил Российской Федерации для участия в захватнической войне против Украины.

В Центре национального сопротивления сообщают, что так называемые "администрации" на оккупированных территориях Украины активно "национализируют" фермерские угодья, которые были временно оставлены владельцами.

"Так, на временно оккупированных территориях россияне фактически отжимают частную собственность. Зато обещают раздать отдельные участки российским военными, как вознаграждение за участие в войне против Украины. Крупные же фермерские хозяйства уже переданы под кураторство подставных лиц, которые контролируются местными гауляйтерами. Так, на Херсонщине крупные фермерские хозяйства переданы человеку коллаборанта Сальдо", – говорится в сообщении.

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Что происходит на оккупированных территориях

Глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк сообщил, что в самом городе Луганской области не наблюдается скопления оккупационных войск. В то же время местные сообщают, что россияне заняли почти всю местность вокруг Северодонецка. Вражеские военные поселились в лесах и садовых обществах.

Кроме того, в Сватовском районе Луганской области россияне повесили мужчину за проукраинскую позицию. По данным главы Луганской ОВА Артема Лысогора, оккупанты постоянно давили на украинца, таскали его на допросы и хотели сломать.

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