Кроме того, за минувшие сутки эффективно поработали украинские пилоты.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Как сообщается в утреннем сводке Генерального штаба, за прошедшие сутки украинские воины результативно отработали и по воздушным целям.

"За прошедшие сутки наши воины также уничтожил 3 вражеские ударные БпЛА типа "Shahed" и 1 разведывательный дрон типа "Орлан-10", - говорится в сводке.

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Вместе с тем, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, 4 склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 4 важные цели противника.

Потери России в Украине - актуальное

По последним данным, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года составляют около 204 тыс. 760 человек.

Кроме того, главарь "Вагнера" Евгений Пригожин признал, что российская армия несет огромные потери в Украине - значительно больше, чем в Афганистане.

По его словам, в Бахмуте ликвидировано поровну зэков-наемников и кадровых "вагнеровцев" - итого якобы 20 тысяч трупов. Для того, чтобы эта информация не вызвала взрыв в российском обществе, главарь "Вагнера" сразу соврал, что потери ВСУ якобы в несколько раз выше.

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