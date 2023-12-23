Также уничтожены десятки единиц вражеской техники.

Силы обороны Украины продолжают уничтожать российских оккупантов и за минувшие сутки ликвидировали еще 1040 захватчиков. Как сообщает Генштаб, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили около 352 тысяч 390 человек.

Также ВСУ превратили в металлолом хорошее количество российской техники:

танков - 5854 (+17 в сутки)

боевых бронированных машин ‒ 10871 (+28)

артиллерийских систем 8286 (+36)

самолетов – 327 (+3),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6384 (+19)

автомобильной техники и автоцистерн - 10995 (+51),

специальной техники -1223 (+6)

Также с начала полномасштабной войны было уничтожено 932 РСЗО, 611 средств ПВО, 324 вертолета, 1613 крылатых ракет, 22 корабля/катера, 1 подводная лодка.

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Как сообщал Генштаб, за прошедшие сутки на фронте произошло 75 боевых столкновений, враг атаковал почти по всем направлениям.

Так, десятки вражеских атак наши защитники отбили на Купянском направлении, а также на Авдеевском, где продолжают сдерживать противника, который не оставляет попыток окружить Авдеевку.

На Херсонском направлении противник 17 раз штурмовал позиции наших войск, но с потерями отступил.

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