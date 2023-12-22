Украинские защитники и защитницы стойко держат оборону на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Потери России в Украине за сутки на Таврическом направлении за сутки огромные - ликвидированы более 500 противников.

Об этом сообщает бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram. По его словам, на Таврическом направлении враг нанес 17 авиаударов, 1 ракетный удар, провел 61 боевое столкновение и совершил 1056 артобстрелов.

В то же время украинские защитники и защитницы стойко держат оборону на Авдеевском и Марьинском направлениях. "Общие потери врага в операционной зоне ОСГВ Таврия составили 528 человек", - сообщил Тарнавский.

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Кроме того, уничтожено 15 единиц военной техники. В частности, речь идет о 1 танке, 4 боевых бронированных машинах, 2 артиллерийских системах, 2 БПЛА, 4 автомобилях, 2 единицах спецтехники. Еще 14 единиц техники врага повреждены.

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Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины за минувшие сутки отразили в общей сложности 99 атак российских захватчиков на всем участке фронта. Украинские воины продолжают расширять плацдарм на левом берегу Днепра на Херсонщине.

Украинские военные за минувшие сутки, 21 декабря, ликвидировали еще 1080 российских оккупантов на фронте. Кроме того, уничтожено много техники противника, в том числе 5837 танков.

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