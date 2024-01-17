В частности, уничтожено 5 танков, 5 ББМ, 4 артсистемы, 8 БПЛА, 5 автомобилей и 2 единицы специальной техники.

Потери российских оккупантов на Таврическом направлении за прошедшие сутки составили 368 человек и 29 единиц военной техники. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, оккупанты продолжают пехотные атаки при поддержке бронетехники и авиации, в операционной зоне ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес 23 авиационных удара, провел 53 боевых столкновения и совершил 702 артобстрела.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях. Общие потери врага за прошедшие сутки составили 368 человек и 29 единиц военной техники. В частности, 5 танков, 5 ББМ, 4 артсистемы, 8 БПЛА, 5 автомобилей и 2 единицы специальной техники", - заявил Тарнавский.

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Потери оккупантов - что известно

Как сообщал УНИАН, ВСУ за минувшие сутки, 16 января, ликвидировали еще 730 российских оккупантов на фронте. По состоянию на сегодняшнее утро потери страны-агрессора России составляют около 372 820 человек.

Украинские защитники на Авдеевском направлении уничтожили вражескую группу, которая выдвинулась ночью для штурма позиций Сил обороны.

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