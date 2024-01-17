ВСУ за минувшие сутки, 16 января, ликвидировали еще 730 российских оккупантов на фронте.
Как сообщает Генштаб, по состоянию на сегодняшнее утро потери страны-агрессора России составляют около 372 820 человек.
Также наши защитники уничтожили много техники, в частности:
- танков ‒ 6126 (+13);
- боевых бронированных машин ‒ 11372 (+14);
- артиллерийских систем - 8811 – +10);
- РСЗО – 964 (+3);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6884 (+7);
- крылатых ракет ‒ 1817 (+1);
- автомобильной техники и автоцистерн - 11755 (+24);
- специальной техники - 1367 (+2).
В то же время не изменилось количество уничтоженных самолетов (331), вертолетов (324), кораблей и катеров (23), средств ПВО (653), а также подводных лодок (1).
Война в Украине - последние новости
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 16 января, на фронте между украинскими защитниками и российскими захватчиками произошло 98 боевых столкновений.
Вооруженные Силы Украины сохраняют позиции на левом берегу Херсонской области на фоне позиционных боев. Захватчики построили полукилометровую траншею и другие оборонительные позиции вдоль шоссе М14.
в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по одному району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.