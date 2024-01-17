Общие потери РФ в живой силе составляют 372 820 человек.

ВСУ за минувшие сутки, 16 января, ликвидировали еще 730 российских оккупантов на фронте.

Как сообщает Генштаб, по состоянию на сегодняшнее утро потери страны-агрессора России составляют около 372 820 человек.

Также наши защитники уничтожили много техники, в частности:

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танков ‒ 6126 (+13);

боевых бронированных машин ‒ 11372 (+14);

артиллерийских систем - 8811 – +10);

РСЗО – 964 (+3);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6884 (+7);

крылатых ракет ‒ 1817 (+1);

автомобильной техники и автоцистерн - 11755 (+24);

специальной техники - 1367 (+2).

В то же время не изменилось количество уничтоженных самолетов (331), вертолетов (324), кораблей и катеров (23), средств ПВО (653), а также подводных лодок (1).

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 16 января, на фронте между украинскими защитниками и российскими захватчиками произошло 98 боевых столкновений.

Вооруженные Силы Украины сохраняют позиции на левом берегу Херсонской области на фоне позиционных боев. Захватчики построили полукилометровую траншею и другие оборонительные позиции вдоль шоссе М14.

в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по одному району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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