ВСУ снова увеличили потери РФ в войне / фото facebook.com/JointForcesCommandAFU

Украинские военные за прошедшие сутки, 29 декабря, ликвидировали еще 750 российских захватчиков.

Как сообщает Генштаб, общие потери страны-агрессора РФ в войне против Украины уже составляют 358 270 человек.

Кроме того, наши защитники и защитницы превратили в металлолом много российских военной техники:

Видео дня
  • танков ‒ 5969 (+16);
  • боевых бронированных машин ‒ 11 053 (+20);
  • артиллерийских систем – 8 434 (+17);
  • РСЗО – 939 (+1);
  • средства ПВО ‒ 621 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6554 (+15);
  • крылатых ракет ‒ 1708 (+88);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11244 (+29);
  • специальной техники - 1260 (+6).

Количество уничтоженных самолетов (329), вертолетов (324), кораблей и катеров (23), а также подводных лодок (1) не изменилось.

Война в Украине - последние новости

Ранее Генштаб сообщал, что за прошедшие сутки, 29 декабря, на фронте произошло 56 боевых столкновений. Больше всего атак было возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Авиация Вооруженных сил Украины в течение суток нанесла удары по 10 районам сосредоточения российских оккупантов. 

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