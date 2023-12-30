Украинские военные за прошедшие сутки, 29 декабря, ликвидировали еще 750 российских захватчиков.
Как сообщает Генштаб, общие потери страны-агрессора РФ в войне против Украины уже составляют 358 270 человек.
Кроме того, наши защитники и защитницы превратили в металлолом много российских военной техники:
- танков ‒ 5969 (+16);
- боевых бронированных машин ‒ 11 053 (+20);
- артиллерийских систем – 8 434 (+17);
- РСЗО – 939 (+1);
- средства ПВО ‒ 621 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6554 (+15);
- крылатых ракет ‒ 1708 (+88);
- автомобильной техники и автоцистерн - 11244 (+29);
- специальной техники - 1260 (+6).
Количество уничтоженных самолетов (329), вертолетов (324), кораблей и катеров (23), а также подводных лодок (1) не изменилось.
Война в Украине - последние новости
Ранее Генштаб сообщал, что за прошедшие сутки, 29 декабря, на фронте произошло 56 боевых столкновений. Больше всего атак было возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
Авиация Вооруженных сил Украины в течение суток нанесла удары по 10 районам сосредоточения российских оккупантов.