Наши защитники уничтожили также 16 танков, 29 ББМ, 17 артсистем и многое другое.

Украинские военные за прошедшие сутки, 29 декабря, ликвидировали еще 750 российских захватчиков.

Как сообщает Генштаб, общие потери страны-агрессора РФ в войне против Украины уже составляют 358 270 человек.

Кроме того, наши защитники и защитницы превратили в металлолом много российских военной техники:

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танков ‒ 5969 (+16);

боевых бронированных машин ‒ 11 053 (+20);

артиллерийских систем – 8 434 (+17);

РСЗО – 939 (+1);

средства ПВО ‒ 621 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6554 (+15);

крылатых ракет ‒ 1708 (+88);

автомобильной техники и автоцистерн - 11244 (+29);

специальной техники - 1260 (+6).

Количество уничтоженных самолетов (329), вертолетов (324), кораблей и катеров (23), а также подводных лодок (1) не изменилось.

Война в Украине - последние новости

Ранее Генштаб сообщал, что за прошедшие сутки, 29 декабря, на фронте произошло 56 боевых столкновений. Больше всего атак было возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Авиация Вооруженных сил Украины в течение суток нанесла удары по 10 районам сосредоточения российских оккупантов.

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