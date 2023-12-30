Больше всего атак было возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

За прошедшие сутки, 29 декабря, на фронте произошло 56 боевых столкновений.

Как сообщил Генштаб в утренней сводке, на Купянском направлении ВСУ отбили 7 атак оккупантов возле Синьковки Харьковской области. Еще две атаки были отражены в районах Богдановки и Андреевки Донецкой области на Бахмутском направлении.

"На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 8 атак врага в районах Степного, Авдеевки и 21 атаку возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области", - отмечает ведомство.

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В то же время на Марьинском направлении наши защитники отбили 9 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Запорожском направлении отбили 2 атаки западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.

"На Херсонском направлении наши воины дальше продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Так за прошедшие сутки противник совершил более 10 безуспешных штурмовых действий", - добавили в Генштабе.

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Украинские воины несмотря на тяжелые условия на фронте гонят оккупантов с нашей земли. Общие потери РФ в войне против Украины по последним данным составляют около 357 520 человек.

На левобережье Днепра подразделения ВСУ отбили штурмы и уничтожили шесть пушек, зенитно-ракетные комплексы и другую технику российских захватчиков.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин, опираясь на собственный военный опыт, рассказал, почему 2024 год будет более тяжелым для Украины.

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