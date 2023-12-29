В то же время оккупанты ведут активную аэроразведку и давят артобстрелами и ударными дронами по населенным пунктам Херсонщины и Николаевщины.

На левобережье Днепра подразделения ВСУ отбили штурмы и уничтожили шесть пушек, зенитно-ракетные комплексы и другую технику российских захватчиков.

Как сообщают Силы обороны юга Украины, на левобережье Днепра враг не прекращает попыток выбить с позиций подразделения ВСУ. В частности, в течение суток агрессором было совершено 13 неудачных штурмовых действий.

"Понеся потери на линии боевого столкновения, противник вынужден был отойти на свои позиции", - отмечают в Силах обороны. Украинские военные удерживают свои позиции на левобережье Днепра, нанося огневое поражение по местам дислокации врага, их огневым позициям и тылам.

Видео дня

Сейчас подтверждено, что за минувшие сутки на Левобережье ликвидировано два десятка оккупантов, уничтожено шесть пушек, миномет, шесть единиц автобронетехники, станцию радиоэлектронной борьбы и две лодки. Также на лом пущены два зенитноракетных комплекса "Оса". Это - всепогодные ЗРК, которые предназначены для прикрытия сил и средств мотострелковой (танковой) дивизии во всех видах боевых действий. Вслед за ними последовала самоходная артиллерийская установка "Мста-С" - гаубица, которую разработали для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков, живой силы, средств ПВО и т.д., и она может вести огонь даже по невидимым целям с закрытых позиций и прямой наводкой.

В то же время оккупанты ведут активную аэроразведку и давят артиллерийскими обстрелами и ударными дронами по населенным пунктам Херсонщины и Николаевщины.

В течение суток противник нанес три удара зенитными управляемыми ракетами С-400 и 5 ракетами из реактивной системы залпового огня "Смерч" по Великоалександровской общине Херсонщины. Также враг применил 11-ть FPV-дронов и сбросил с БпЛА различных модификаций 36 осколочных боеприпасов по населенным пунктам Станислав, Янтарное, Дорожное, Саблуковка, Николаевка, Новоберислав, Змиевка, Республиканец. Жертв среди населения нет.

Также за минувшие сутки оккупанты совершили 15 артиллерийских обстрелов населенных пунктов. По Антоновке били 5 раз , по Херсону - 3. Также обстреляны Тягинка, Станислав, Новотягинка, Золотая Балка, Веселое на Херсонщине, Очаковская и Куцурубская громады на Николаевщине

В результате, во время артиллерийских обстрелов, ранены трое гражданских. Повреждено здание детского сада, два учебных заведения, многоэтажка, три магазина, два административных здания, более десятка частных домов, гараж, автомобиль и трактор.

Сейчас известно, что в Черном море дежурит 6 боевых кораблей вражеского флота, среди них – три ракетоносителя: два подводных и надводный, которые могут быть снаряжены 16 ракетами типа "Калибр". Еще один корабль РФ дежурит в Азовском море.

Ситуация в Черном море

Накануне после долговременной перерывы в Черном море снова появилась опасность для Украины - российские захватчики вывели на боевое дежурство в Черное море три ракетоносителя - две подводные лодки и фрегат "Адмирал Макаров".

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