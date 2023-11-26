Силы ПВО уничтожили 8 из 9 выпущенных РФ дронов.

В ночь на 26 ноября российские оккупационные войска снова атаковали Украину иранскими ударными дронами типа "Shahed".

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, враг выпустил 9 БПЛА с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - РФ).

В результате боевой работы противовоздушной обороной Вооруженных сил Украины было успешно уничтожено 8 вражеских беспилотников "Shahed-131/136". В то же время сейчас наблюдается активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря.

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Атаки БПЛА по Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 25 ноября РФ запустила по Украине рекордное количество "шахедов" - 75 дронов, из которых наши защитники сбили 74. ПВО работала по меньшей мере в 6 областях. При чем 40% ударных БПЛА "приземлили" мобильные группы.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что россияне во время ночной атаки использовали черные "шахеды", однако это не новый иранский реактивный БПЛА.

Несмотря на запрет на съемку работы украинской ПВО западные журналисты не только ее зафиксировали, но и опубликовали. Западные СМИ, вероятно, засветили работу ПВО Skynex или Skyranger в Киеве. Обнародованное видео примечательно тем, что на нем впервые зафиксировано массовое применение новых типов боеприпасов для систем ПВО - зенитных осколочно-фугасных снарядов с программируемым подрывом.

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