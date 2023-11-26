В настоящее время ни одна из сторон не имеет решающего преимущества перед другой в отношении РЭБ.

Преимущество украинских систем радиоэлектронной борьбы и воздушной разведки над противником позволила Силам обороны успешно наступать к югу от Бахмута в сентябре 2023 года.

Как сообщается в отчете ISW, системы РЭБ существенно нарушали связь оккупантов также в западной части Запорожской области в августе 2023 года. В то же время эффективность российских систем РЭБ является непостоянной по всей линии фронта, что позволяет украинцам продолжать использовать разведывательно-ударные комплексы на базе беспилотников для срыва наступательных операций врага.

По мнению экспертов, пока ни одна из сторон не имеет решающего преимущества над другой в отношении РЭБ. Однако усиление западной помощи Украине может повысить способность ВСУ точно поражать цели вблизи линии фронта, срывая наступление оккупационных войск и даже создали условия для дальнейших украинских контрнаступательных операций.

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Война в Украине - влияние РЭБ

NYT отметила, что Радиоэлектронная борьба (РЭБ) стала одним из важнейших направлений российско-украинской войны. Обе стороны вынуждены постоянно совершенствовать свои технологии и приемы, чтобы превзойти врага,

Важность систем РЭБ в современной войне трудно переоценить - они влияют на современное оружие, зависящее от постоянного обмена радиосигналами с другими системами на поле боя и за его пределами.

The Economist недавно писал, что Москва на протяжении многих лет уделяла "огромное внимание" в разработке впечатляющего спектра средств РЭБ для противодействия системам НАТО, тогда как Украина, по словам Валерия Залужного, оказалась в начале войны преимущественно с системами РЭБ советских времен.

В то же время ВСУ имеют армию из примерно 10 000 пилотов дронов, которые теперь постоянно участвуют в игре в кошки-мышки с российскими операторами РЭБ.

Кроме того, в Украине разработали устойчивый к российского РЭБу ударный дрон Backfire.

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