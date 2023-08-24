Уничтожены два вражеских танка, 23 боевые бронированные машины, 15 артиллерийских систем, 20 БПЛА.

Украинские защитники каждый день борются за свободу для нашей страны. Только за минувшие сутки, 23 августа, Силы обороны ликвидировали 340 российских захватчиков.

По информации Генерального штаба ВСУ в Facebook, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро 24 августа 2023 года ориентировочно составили 259 160 человек.

Также в Генштабе проинформировали об уничтоженной технике оккупантов:

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танков - 4 375 (+2) единиц;

боевых броневных машин - 8 511 (+23);

артиллерийских систем - 5 333 (+15);

РСЗО / MLRS - 723 (+1);

средства ПВО - 494 (+3);

самолетов / вертолетов - 315 / 316;

БпЛА оперативно-тактического уровня - 4 344 (+20);

крылатые ракеты - 1 406;

корабли /катера - 18;

автомобильной техники и автоцистерн - 7 773 (+28);

специальная техника - 801 (+1).

Ситуация на фронте по состоянию на 24 августа 2023 года - главные новости

По данным Генштаба в течение суток враг наступал на нескольких направлениях. На Купянском - противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. На Бахмутском - россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. На Авдеевском направлении ВСУ отбили атаки российских войск в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Малой Токмакчки Запорожской области.

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