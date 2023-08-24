В Генштабе сообщили о потерях россиян за последние сутки / фото facebook.com/UALandForces

Украинские защитники каждый день борются за свободу для нашей страны. Только за минувшие сутки, 23 августа, Силы обороны ликвидировали 340 российских захватчиков.

По информации Генерального штаба ВСУ в Facebook, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро 24 августа 2023 года ориентировочно составили 259 160 человек.

Также в Генштабе проинформировали об уничтоженной технике оккупантов:

Видео дня
  • танков - 4 375 (+2) единиц;
  • боевых броневных машин - 8 511 (+23);
  • артиллерийских систем - 5 333 (+15);
  • РСЗО / MLRS -  723 (+1);
  • средства ПВО - 494 (+3);
  • самолетов / вертолетов - 315 / 316;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 4 344 (+20);
  • крылатые ракеты - 1 406;
  • корабли /катера - 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7 773 (+28);
  • специальная техника - 801 (+1).

Ситуация на фронте по состоянию на 24 августа 2023 года - главные новости

По данным Генштаба в течение суток враг наступал на нескольких направлениях. На Купянском - противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. На Бахмутском - россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. На Авдеевском направлении ВСУ отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. 

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Малой Токмакчки Запорожской области.

Вас также могут заинтересовать новости: