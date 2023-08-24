Украинские защитники каждый день борются за свободу для нашей страны. Только за минувшие сутки, 23 августа, Силы обороны ликвидировали 340 российских захватчиков.
По информации Генерального штаба ВСУ в Facebook, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро 24 августа 2023 года ориентировочно составили 259 160 человек.
Также в Генштабе проинформировали об уничтоженной технике оккупантов:
- танков - 4 375 (+2) единиц;
- боевых броневных машин - 8 511 (+23);
- артиллерийских систем - 5 333 (+15);
- РСЗО / MLRS - 723 (+1);
- средства ПВО - 494 (+3);
- самолетов / вертолетов - 315 / 316;
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 4 344 (+20);
- крылатые ракеты - 1 406;
- корабли /катера - 18;
- автомобильной техники и автоцистерн - 7 773 (+28);
- специальная техника - 801 (+1).
Ситуация на фронте по состоянию на 24 августа 2023 года - главные новости
По данным Генштаба в течение суток враг наступал на нескольких направлениях. На Купянском - противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. На Бахмутском - россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. На Авдеевском направлении ВСУ отбили атаки российских войск в районе Авдеевки.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Малой Токмакчки Запорожской области.