Враг вел безуспешные наступательные действия на Купянском, Бахмутском, Марьинском, Запорожском направлениях, атаковал на Авдеевском.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских захватчиков на нескольких направлениях линии фронта.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке, в течение суток на передовой произошло 23 боевых столкновения.

Так, как отметили в ведомстве, на Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области, а на Бахмутском направлении - в районе Веселого Донецкой области.

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На Авдеевском направлении наши защитники и защитницы успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление захватчиков в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Кроме того, на Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Малой Токмачки Запорожской области.

В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

При этом десятки населенных пунктов по всей линии фронта потерпели удары со стороны врага. оккупанты атаковали со всех видов вооружения.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинская авиация нанесла два удара по пунктам управления, девять ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Вместе с тем, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Кроме того, ВСУ в день Государственного флага подняли сине-желтый флаг над селом Роботино на Мелитопольском направлении.

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