Украинские воины попали в 3 вражеских взводных опорных пункта.

Силы обороны Украины поразили более 10 скоплений живой силы врага, уничтожили 3 зенитно-ракетных комплекса и несколько единиц бронированной техники оккупантов.

Об этом речь идет в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00.

"В течение суток авиация Сил обороны совершила более 40 боевых вылетов для поддержки действий наземных группировок, в ходе которых было уничтожено несколько пунктов управления противника и склад с боеприпасами. Беспилотным летательным авиационным комплексом "Байрактар" ТВ-2 нанесен ракетный удар, в результате которого детонировал боекомплект и уничтожено 2 единицы бронированной техники противника вместе с экипажами", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что ракетные войска и артиллерия группировок украинских войск продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника.

"Агрессор чувствует несокрушимость духа нашего народа и жажду освобождения украинских земель. Особенно это заметно в южных областях, где оккупанты усиливают фильтрационные меры, чем пытается ослабить патриотические настроения населения временно оккупированных районов", - рассказали в Генштабе.

Ранее в оперативном командовании "Пивдень" сообщили, что в течение 2 сентября в Украине было уничтожено 106 оккупантов и шесть десятков единиц вражеской техники.

Вас также могут заинтересовать новости: