За сутки в южной операционной зоне ликвидировано свыше 100 оккупантов и 60 единиц вражеской техники, в том числе танки, РСЗО, гаубицы, авто-бронетехника и 2 БПЛА.

На юге страны взято в плен 3 российских оккупантов, захвачено много оружия, а также вражескую технику.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в итоге суток 2 сентября.

Как отмечается, в южной операционной зоне обстановка стабильно сложная, но контролируемая. "Мы неустанны в уничтожении вражеских логистических путей и резервов, пунктов управления и морально-психологического состояния врага. Продолжаются позиционные бои, наш огневой отпор не дает противнику возможности удерживать занятые позиции. Их попытки продвинуться вперед прямо противоположны желанию бросить все и вернуться домой", - отмечает командование.

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"Взято в плен 3 представителей российских оккупационных войск, захвачено 2 танка Т-62, боевую машину десанта, БТР-82, а также много коллективного и стрелкового оружия с боекомплектом", - информирует "Юг".

По данным командования, в течение дня враг нанес 8 авиаударов по позициям ВСУ. В ответ нашей авиацией нанесено 22 удара, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 4 сотен артиллерийских задач.

"Засвидетельствовано исключения из списков потенциальной мощности "длинной армии мира" 106 рашистов и шесть десятков единиц вражеской техники, среди них 14 танков Т-72 и 62, гаубицу "Мста-Б", авиадесантную самоходную артиллерийско-минометную установку, 2 реактивные системы залпового огня "Ураган", 3 пушки-гаубицы 152-го калибра, мобильный миномет 120 калибра, 2 беспилотных разведчиков и 35 единиц авто-бронетехники", - сообщили в ОК "Юг".

Отмечается, что прицельным огнем поражено командно-наблюдательный пункт 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады войск РФ в Снигиревке, понтонну переправу вблизи Казацкого, три склада боеприпасов в Херсонском и Бериславском районе, плюс два пункта боепоставлений.

Сообщается также, что корабельная группировка вражеских сил в Черном море продолжает держать наготове 16 ракет типа "Калибр", расположенных на 2 ракетоносителях.

"Шторм на море продолжается, так что минная опасность в прибрежных водах остается актуальной", - говорится в сообщении.

Напомним, также в ОК "Юг" вскрыли детали уничтожения складов и катеров врага.

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