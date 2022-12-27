Вражескую бронетехнику на Донбассе ликвидировали из противотанковых ракетных комплексов.

Возле города Авдеевка Донецкой области украинские воины из противотанковых ракетных комплексов Javelin и "Стугна-П" ликвидировали по меньшей мере три боевые машины пехоты вооруженных сил России.

Вражеские БМП уничтожило украинское подразделение "Омега", говорится на канале СтратКом ВСУ в Telegram.

"Не менее трех БМП ВС РФ было уничтожено... из ПТРК "Стугна-П" и FGM-148 Javelin в районе Авдеевки Донецкой области", - отмечается в сообщении.

Видео дня

По данным СтратКома, защитники Украины также с помощью беспилотников, вооруженных кумулятивными боеприпасами (предназначены для поражения бронетехники), повредили четыре БМП противника.

Также было опубликовано видео, на котором видно, как наши воины уничтожают и повреждают вражескую бронетехнику.

Ситуация на фронте и вражеские потери в Украине - что надо знать

Вечером 27 декабря Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что россияне, несмотря на значительные потери в живой силе, не прекращают наступательные действия на Авдеевском и на Бахмутском направлениях.

На Донбассе уже не один месяц идут ожесточенные бои, украинские воины надежно держат "крепость" - город Бахмут.

Стоит отметить, что по состоянию на сегодня общие потери России в Украине составляют примерно 103 тысячи 220 человек. Кроме того, ликвидированы уже 6 024 вражеских боевых бронированных машин.

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