Украинские военные успешно продвигаются вперед и освобождают территории от врага.

На Таврическом направлении украинские военные уничтожили еще более трех рот россиян, почти 50 единиц вражеской техники и пять их складов боеприпасов.

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, на этом направлении продолжается продвижение украинского войска вперед и освобождение территорий: "Воины имеют успехи".

По словам Тарнавского, артиллерийские подразделения на Таврическом направлении в течение суток выполнили 1 тысячу 293 огневых задания.

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"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более трех рот. Уничтожено 47 единиц военной техники противника", - рассказал командующий.

В частности, речь идет о шести танках, трех боевых бронированных машинах, четырех пушках Д-30, пушке 2С5 "Гиацинт-С", четырех беспилотниках "Zala", беспилотнике "Supercam", двух самоходных артиллерийских установках "Акация", гаубице "Мста-С", комплексе дальнего визуального наблюдения "Муром-М", зенитном ракетном комплексе "Бук", радиолокационной станции "Зоопарк", двух станциях радиоэлектронной борьбы и автомобильной технике.

Также было уничтожено 5 складов боеприпасов россиян.

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Как сообщал УНИАН, только за минувшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали около 600 российских военных.

Всего с начала полномасштабного вторжения уничтожено 232,3 тысячи оккупантов и более 30 тысяч единиц вражеской военной техники.