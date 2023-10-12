Поражен пункт управления и девять артиллерийских средств противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке. "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще два - по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления и девять артиллерийских средств противника", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе проинформировали, что в течение суток враг нанес два ракетных и 55 авиационных удара, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Война в Украине: новости

В эти сутки на Купянском направлении украинские воины отбили 4 атаки врага в районе Синьковки и 8 атак возле Ивановки Харьковской области. Силы обороны отбили 4 атаки врага в районе Макеевки Луганской области, и в районе Серебрянского лесничества Донецкой области. На Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону, отбили 7 атак врага в районе Авдеевки и еще 7 атак неподалеку Ласточкиного, Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток силы обороны успешно отбили около 10 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Работино.

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