Сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два артиллерийских средства россиян на огневых позициях.

Авиация Сил обороны Украины за 13 августа нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск и четыре - по их зенитно-ракетным комплексам.

Также, как сообщает Генштаб ВСУ, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два артиллерийских средства на огневых позициях, один зенитно-ракетный комплекс, одну станцию РЭБ, одно средство противовоздушной обороны россиян.

Тем временем россияне за сутки нанесли два ракетных удара, 24 авиационных удара и около 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - предупредили в Генштабе.

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