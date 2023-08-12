Украинские бойцы уничтожили еще один зенитно-ракетный комплекс россиян.

Авиация Сил обороны Украины за 12 августа нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск.

Также, как сообщает Генштаб ВСУ, подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили один зенитно-ракетный комплекс и одно артиллерийское средство россиян на огневой позиции.

Тем временем российские оккупанты за сутки нанесли шесть ракетных и 36 авиационных ударов, совершили 32 обстрела из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - предупредили в Генштабе.

Потери России в Украине - данные Генштаба ВСУ

Напомним, по состоянию на 12 августа боевые потери России в Украине предварительно составляют более 253 человек личного состава.

Кроме того, Россия потеряла не менее: танков - 4295, боевых бронированных машин - 8324, артиллерийских систем - 5053, реактивных систем залпового огня - 713, средства противовоздушной обороны - 472.

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