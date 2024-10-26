За последние две недели аналитики обнаружили не менее 17 уничтоженных российских бронированных грузовиков, БТР и танков в районе Зеленого Шляха.

Украинские морские пехотинцы и десантники при поддержке танков М-1 создали в окресностях Зеленого Шляха в Курской области "дорогу смерти" для российских войск, в частности, для российской 155-й бригады морской пехоты. Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, это результат операции возмездия ВСУ за расстрел девятерых украинских операторов БПЛА.

"Квартет украинских формирований - 36-я бригада морской пехоты, 47-я механизированная бригада и 82-я и 95-я десантно-штурмовые бригады - превратили короткий участок шоссе в Курской области России в "дорогу смерти", - говорится в статье.

Так, 18 октября десантники 95-й воздушно-штурмовой бригады разбили группу россиян на БТРах, уничтожив три БТР и убив 30 россиян. На прошлой неделе 47-я механизированная бригада атаковала российских морских пехотинцев в Новоивановке, возле Зеленого Шляха с помощью танков М-1 и боевых машин М-2. Тем временем украинские силы вошли в Зеленый Шлях с юга колонной танков Т-64 и БТР М-113, и подрывали российские машины на ходу, а также атаковали с запада, убив семь саперов 155-й морской пехотной бригады, отмечает Акс.

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"Результатом за последние две недели стало "кладбище уничтоженной российской техники стоимостью в десятки миллионов долларов" на главной дороге через Зеленый Шлях... Аналитики обнаружили не менее 17 уничтоженных российских бронированных грузовиков, БТР и танков в районе Зеленого Шляха", - отмечается в статье.

При этом украинцы похоже, не потеряли ни одной единицы бронетехники в своих недавних контратаках, пишет Акс.

В то же время он отмечает, что к российским войскам в Курске вскоре придет подкрепление, в частности, со дня на день прибудет первая из многих партий северокорейских солдат.

Курская область - новости

В The New York Times писали, что в последние дни российские войска активизировали усилия по вытеснению украинских войск из Курской области, и это приводит к сокращению подконтрольных Украине территорий.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг заявление Путина о том, что украинские войска в Курской области окружены. По его словам, украинские бойцы продолжают активные действия на Курском направлении, и, несмотря на огромное давление противника на этом направлении, оккупанты несут ощутимые потери в личном составе и военной технике.

Как отмечал генерал Валерий Романенко, для того, чтобы отодвинуть к границам наши Силы обороны на Курщине, России по разным оценкам надо от 80 до 120 тысяч войск. Поэтому на Курщину перебрасывают в том числе солдат из КНДР.

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