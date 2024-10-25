В Курской области скоро может быть более 2 тысяч северокорейских солдат, считает аналитик.

Россияне северокорейцами будут закрывать свои потребности в живой силе в Курской области, чтобы не снимать подразделения с восточного фронта в Украине.

Об этом сказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона. Он отметил, что в Курской области может быть в ближайшее время 2,5 тысячи военных из Северной Кореи.

По его словам, это на уровне одной небольшой бригады, но позже может увеличиться численность до 10 тысяч. По его словам, это делается для того, чтобы Россия не привлекала дополнительные силы и резервы, которые у них сейчас есть на восточном фронте, в частности, с Покровского и Кураховского направлений.

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Мусиенко отметил, что даже 50-тысячная группировка, которая сейчас есть у врага в Курской области, фактически не является панацеей. Он добавил, что это не дает возможность вытеснить Силы обороны с Курщины, а поскольку при наступлении враг несет потери, то ему необходимо постоянно их компенсировать. По мнению Мусиенко, поэтому враги решили, что именно северокорейские войска могут в этой ситуации помочь:

"Думаю, что войска Северной Кореи в Курской области в начале будут выполнять функции в обороне 2 и 3 линии для того, чтобы высвободить позиции российских войск, которые могут быть переброшены ближе к передовой, чтобы продолжать контрнаступательные действия с целью вытеснения украинской группировки войск".

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Как сообщал УНИАН, по данным ГУР Минобороны, первые подразделения военнослужащих из КНДР, которые прошли обучение на российских полигонах, уже находятся в зоне боевых действий российско-украинской войны.

23 октября их заметили в Курской области. По оценкам разведчиков, всего в Россию перебросили около 12 тысяч северокорейских военных. Среди них - 500 офицеров и три пхеньянских генерала.

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