Главнокомандующий озвучил потери армии РФ и количество взятых в плен россиян.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг заявление правителя России Владимира Путина об окружении украинских войск в Курской области.

"Заявление, которое было обнародовано главой страны-агрессора на саммите БРИКС, об окружении украинских войск в Курской области не соответствует действительности. Это откровенная дезинформация, которая не отражает реальную ситуацию", - отметил генерал в Telegram-канале.

По информации Сырского, украинские войска продолжают активные действия на Курском направлении, третий месяц подряд уничтожая боевой потенциал врага. Он отметил, что, несмотря на огромное давление противника на этом направлении, оккупанты несут ощутимые потери в личном составе и военной технике.

Видео дня

В частности, по его данным, начиная с 8 августа по настоящее время, российские войска на этом участке фронта потеряли:

в личном составе -17819 человек,

безвозвратные - 6662 человека;

санитарные - 10446 человек;

пленные - 711 человек.

Также генерал сообщил, что потери врага в вооружении и военной технике за этот период составляют:

45 танков;

256 боевых бронированных машин;

565 единиц автомобильной техники;

99 артиллерийских систем;

5 реактивных систем залпового огня.

"Спасибо украинским воинам за стойкость, выдержку и настоящее мужество, которое вы демонстрируете нашему извечному коварному врагу на всех участках и направлениях фронта!" - добавил Сырский.

Курская операция ВСУ: последние новости

Напомним, 24 октября прокремлевские СМИ распространили заявление Путина, что "часть подразделений украинской армии, которые вторглись в Курскую область, блокирована и окружена, это примерно 2 тысячи человек".

25 октября президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сирского информировал, что 27-28 октября Россия планирует задействовать в боевых действиях на Курщине военных из Северной Кореи.

Украинская разведка недавно сообщила, что Северная Корея отправила в Россию 12 000 солдат, в том числе элитные подразделения специальных операций для поддержки РФ в войне против Украины.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее заявлял, что в Курской области России украинские Силы обороны продолжают держать под контролем фронт, "несмотря на все попытки противника перехватить инициативу".

В частности, 20 октября стало известно, что украинские десантники уничтожили подразделение российских морпехов в Курской области.

Вас также могут заинтересовать новости: