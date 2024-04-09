Только за минувшие сутки ликвидировано 850 солдат российской оккупационной армии.

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов на фронте. За минувшие сутки ликвидировано еще 850 российских солдат.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что общие боевые потери противника по состоянию на 9 апреля ориентировочно составили

личного состава - около 449250 (+850) человек;

танков - 7110 (+23) единиц;

боевых бронированных машин - 13620 (+45);

артиллерийских систем / РСЗО - 11386 (+30) / 1039 (+0);

средства ПВО - 753 (+2);

самолетов / вертолетов - 347 (+0) / 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9033 (+37);

крылатые ракеты - 2065 (+0);

корабли /катера - 26 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 15181 (+71);

специальная техника - 1868 (+1).

Ситуация на фронте по состоянию на 9 апреля - главные новости

В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений. При этом россияне нанесли четыре ракетных и 97 авиационных ударов, а также совершили 92 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Видео дня

В свою очередь за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по четырем ЗРК и семи районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск поражено средство ПВО, две станции РЭБ и два района сосредоточения личного состава врага.

Также российские оккупанты атаковали Украину, применив 20 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БпЛА были уничтожены.

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