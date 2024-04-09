Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов на фронте. За минувшие сутки ликвидировано еще 850 российских солдат.
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что общие боевые потери противника по состоянию на 9 апреля ориентировочно составили
- личного состава - около 449250 (+850) человек;
- танков - 7110 (+23) единиц;
- боевых бронированных машин - 13620 (+45);
- артиллерийских систем / РСЗО - 11386 (+30) / 1039 (+0);
- средства ПВО - 753 (+2);
- самолетов / вертолетов - 347 (+0) / 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9033 (+37);
- крылатые ракеты - 2065 (+0);
- корабли /катера - 26 (+0);
- подводные лодки - 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 15181 (+71);
- специальная техника - 1868 (+1).
Ситуация на фронте по состоянию на 9 апреля - главные новости
В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений. При этом россияне нанесли четыре ракетных и 97 авиационных ударов, а также совершили 92 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.
В свою очередь за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по четырем ЗРК и семи районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск поражено средство ПВО, две станции РЭБ и два района сосредоточения личного состава врага.
Также российские оккупанты атаковали Украину, применив 20 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БпЛА были уничтожены.